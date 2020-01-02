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Однажды в Италии, или Сокрушительный успех
Билеты от 500₽
Киноафиша Однажды в Италии, или Сокрушительный успех

Спектакль Однажды в Италии, или Сокрушительный успех

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия о любви и предательстве

Весёлая, романтичная, но вместе с тем очень глубокая история о сокрушительном успехе трех родных братьев: Джорджио, Паоло и Федерико, живущих в итальнской глубинке. Эти молодые, красивые и амбициозные ребята обожают музыку, прекрасно поют и мечтают о большой сцене. Их мечта сбывается, когда им улыбается удача в лице влиятельного синьора Пасторелли, который дарит братьям шанс, и они моментально взлетают на вершину мирового шоу-бизнеса.

История любви и предательства

Однако, как и в любой истории о славе, вскоре на пути братьев появляется роковая красавица Виктория, которая полностью изменит их звездную жизнь. Это история о любви и ненависти, о дружбе и предательстве, о чести и долге. В спектакле звучат великолепные итальянские песни, такие как «Caruso», «Volare», «Tu Vuo Fa L’Americano», «Parla Piu Piano», «O Sole Mio», «Abballati», «Tu Mi Piaci», «Luna Tu» и другие.

В ролях:

  • Федерико — Дмитрий Сибирцев / Станислав Мостовой
  • Паоло — Сергей Писарев
  • Джорджио — Георгий Фараджев
  • Синьор Пасторелли — Александр Богданов

Музыкальное сопровождение

Спектакль идет в сопровождении инструментальной группы Tenor's BAND, в составе которой:

  • Олег Михайлов — фортепиано
  • Михаил Хохлов — бас
  • Александр Чеботарёв — ударные
  • Алексей Балабанов — гитара
  • Максим Токаев — аккордеон

Техническая команда

  • Пьеса: Борис Комаров
  • Режиссёр: Сергей Захарин
  • Сценография и костюмы: Тимофей Ермолин
  • Свет: Дмитрий Кирюхин
  • Хореография: Ольга Орлова
  • Спецэффекты: Илья Снегов
  • Звукорежиссёр: Александр Ткаченко
  • Продюсер: Дмитрий Сибирцев
Режиссер
Сергей Захарин
В ролях
Георгий Фараджев
Сергей Писарев
Дмитрий Сибирцев
Станислав Мостовой

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 500 ₽
11 октября
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00 от 1000 ₽
15 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 500 ₽
17 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 500 ₽

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