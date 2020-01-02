Спектакль Однажды в Италии, или Сокрушительный успех

Музыкальная комедия о любви и предательстве

Весёлая, романтичная, но вместе с тем очень глубокая история о сокрушительном успехе трех родных братьев: Джорджио, Паоло и Федерико, живущих в итальнской глубинке. Эти молодые, красивые и амбициозные ребята обожают музыку, прекрасно поют и мечтают о большой сцене. Их мечта сбывается, когда им улыбается удача в лице влиятельного синьора Пасторелли, который дарит братьям шанс, и они моментально взлетают на вершину мирового шоу-бизнеса.

История любви и предательства

Однако, как и в любой истории о славе, вскоре на пути братьев появляется роковая красавица Виктория, которая полностью изменит их звездную жизнь. Это история о любви и ненависти, о дружбе и предательстве, о чести и долге. В спектакле звучат великолепные итальянские песни, такие как «Caruso», «Volare», «Tu Vuo Fa L’Americano», «Parla Piu Piano», «O Sole Mio», «Abballati», «Tu Mi Piaci», «Luna Tu» и другие.

В ролях:

Федерико — Дмитрий Сибирцев / Станислав Мостовой

Паоло — Сергей Писарев

Джорджио — Георгий Фараджев

Синьор Пасторелли — Александр Богданов

Музыкальное сопровождение

Спектакль идет в сопровождении инструментальной группы Tenor's BAND, в составе которой:

Олег Михайлов — фортепиано

Михаил Хохлов — бас

Александр Чеботарёв — ударные

Алексей Балабанов — гитара

Максим Токаев — аккордеон

Техническая команда