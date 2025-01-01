Меню
Однажды в городе
Однажды в городе

Спектакль Однажды в городе

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

В Театре «Нур» – комедия на основе классической истории о любви и замужестве

Театр «Нур» приглашает зрителей на спектакль, созданный по мотивам знаменитой комедии. В центре сюжета – молодой человек, жизнь которого переворачивается с ног на голову. Его мать стремится выдать его замуж за богатую невесту, однако на пути к удачной женитьбе возникают неожиданные препятствия.

Неожиданные встречи и любовные испытания

События развиваются, когда в жизнь юноши входят случайные гости. Благодаря им он обретает сестру и верную подругу, но теряет отца, что добавляет дополнительную глубину к его переживаниям. Тем не менее, жизнь героя не останавливается на этой утрате: он влюбляется с первого взгляда и решает, что женится только ради любви.

Для поклонников комедии и неожиданных поворотов

Данный спектакль непременно придется по вкусу любителям легких комедий и интригующих развязок. Не упустите возможность стать свидетелем увлекательных перипетий и ярких персонажей, которые заставят вас смеяться и задумываться.

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽
6 января вторник
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽

