Спектакль Однажды в Эльсиноре. Гамлет

Однажды в Эльсиноре. Гамлет
Секс, бокс, рок-н-ролл — в переводе Пастернака
Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

«Гамлет» в Театре Мастерская: Шекспир через призму перевода и рока

На сцене «Мастерской» «Гамлет» превращается в многослойное произведение, соединяющее классическую трагедию Шекспира с глубокой рефлексией о языке, времени и поколениях. Для авторов постановки ключевым моментом стал перевод трагедии, выполненный Борисом Пастернаком. Этот процесс — проникновение в ритмы, смыслы и культурные контексты произведения — стал одной из сюжетных линий спектакля.

Особенности спектакля:

  • Две параллельные линии:

    • Перевод «Гамлета»: процесс переноса шекспировской трагедии с английского языка на русский глазами Бориса Пастернака. Как смысловые и ритмические нюансы перетекают в новый текст?
    • Шекспировский сюжет как детектив: трагедия Гамлета исследуется как расследование — запутанное и глубокое, где зритель становится свидетелем разлада семьи, вызванного столкновением интересов и мировоззрений.

  • Психология и эпоха:
    Конфликт Гамлета и Клавдия, а также отношения внутри семьи Полония перекликаются с драмами поколения «рассерженных молодых людей» Англии 50–60-х годов XX века. Здесь звучит рок-н-ролл, а бунт молодежи становится лейтмотивом.

  • Ассоциативность действия:
    Постановка развивается не линейно, а через ассоциации, создавая необычное впечатление, где классика обретает новые контексты.

Почему стоит посмотреть:

  • Спектакль представляет инновационный взгляд на классику, оживляя ее через перевод, музыкальные образы и современные культурные аллюзии.
  • Это не просто история о Гамлете, а глубокая дискуссия о разрывах поколений, семейных конфликтах и смысле наследия.
  • Для поклонников Бориса Пастернака постановка станет откровением: как гениальный поэт превращал трагедию в новую реальность.

Этот «Гамлет» подарит зрителям свежий взгляд на вневременные вопросы о семье, долге и поколениях, сделав его близким и понятным современному зрителю.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Сергей Агафонов
Илья Борисов
Марина Даминева
Владимир Кочуров
Николай Куглянт

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 октября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Однажды в Эльсиноре. Гамлет Однажды в Эльсиноре. Гамлет Однажды в Эльсиноре. Гамлет Однажды в Эльсиноре. Гамлет

