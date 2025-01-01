Меню
Однажды в 90-е
Киноафиша Однажды в 90-е

Спектакль Однажды в 90-е

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ностальгический спектакль «Однажды в 90-е»

Уникальная возможность вернуться в 90-е — эпоху, когда пепси-кола и уличные игры были на пике популярности. Этот спектакль погружает зрителей в атмосферу незабываемого времени, полную увлекательных историй о взрослении поколения.

Ностальгия по любимым хитам

На сцене прозвучат главные хиты тех лет, которые отозовутся в сердцах многих. Зрителям предложат не только насладиться живым исполнением любимых песен, но и участвовать в зажигательной дискотеке в антракте. Это отличная возможность вспомнить о том, как мы танцевали и веселились в молодости!

Эмоции и атмосфера

Этот вечер станет настоящим праздником для любителей театра и хорошей музыки. Приготовьтесь к тому, что вас захватит искренняя ностальгия, а теплые воспоминания о carefree days соберутся в вашем сознании. Поражая воображение зрителей, спектакль позволит почувствовать себя частью той яркой и энергичной эпохи.

Не упустите шанс окунуться в мир 90-х и провести незабываемый вечер, полный радости и позитивных эмоций!

Режиссер
Стас Черкасов
В ролях
Егор Лябакин
Елизавета Кухтина
Ирина Ландман
Расим Раенбагин

Купить билет на спектакль Однажды в 90-е

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
30 ноября воскресенье
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 500 ₽

