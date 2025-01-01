Меню
Однажды в 90-е
Киноафиша Однажды в 90-е

Спектакль Однажды в 90-е

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Однажды в 90-е» — погружение в Ностальгию

Уникальная возможность вернуться в 90-е — эпоху, когда пепси-кола и уличные игры были на пике популярности. Спектакль «Однажды в 90-е» предлагает зрителям увлекательные истории о взрослении поколения, а также погружение в атмосферу той незабываемой эпохи.

Ностальгия и Музыка

В программе живое исполнение любимых песен, которые знакомы каждому, кто вырос в это время. Зрители смогут насладиться главными хитами 90-х и вспомнить, как звучала музыка на школьных дискотеках. В антракте вас ждет зажигательная дискотека, где можно будет танцевать под знакомые мелодии и делиться воспоминаниями с друзьями.

Эмоции и Впечатления

Этот вечер подарит вам много приятных эмоций и позволит окунуться в мир ярких воспоминаний. Приходите и откройте для себя заново ту эпоху, которая оставила неизгладимый след в сердцах миллионов!

Информация для Зрителей

Спектакль пройдет в [указать дату и время] в [указать место проведения]. Не упустите шанс стать частью этого ностальгического путешествия!

Режиссер
Стас Черкасов
В ролях
Егор Лябакин
Елизавета Кухтина
Ирина Ландман
Расим Раенбагин
