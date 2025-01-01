Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Однажды навсегда
Киноафиша Однажды навсегда

Спектакль Однажды навсегда

16+
Продолжительность 55 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Танцевально-пластический спектакль Николая Гаврилина и Марии Беленевой

«И жили они долго и счастливо» — на эти слова обычно заканчиваются все классические истории о любви. Но действительно ли жизнь напоминает сказку? Что происходит после встречи «Он» и «Она»? Всегда ли наступает это «счастливо»? И что, в конечном счете, оно означает?

Спектакль создан хореографами Николаем Гаврилиным и Марией Беленевой. С помощью танцевальной пластики артисты исследуют разные варианты развития событий, словно примеряя на себя разнообразные костюмы в театральной примерочной.

Язык хореографии

Взаимоотношения между мужчиной и женщиной в этом спектакле раскрываются не только через современные танцевальные техники. Артисты используют элементы физического театра и воздушные крепления, что добавляет глубину и выразительность в их взаимодействие.

Эмоции и движения

Каждое движение танцовщиков становится символом, отражающим разные стадии отношений. Зрители смогут увидеть, как любовь, страсть, недопонимание и счастье сменяют друг друга на сцене, создавая уникальную хореографическую историю.

Не упустите возможность погрузиться в мир эмоций и чувств на спектакле «И жили они долго и счастливо». Это не просто спектакль — это исследование человеческой природы и отношений, которые мы испытываем в жизни.

В ролях
Мария Беленева
Николай Гаврилин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 12 сентября
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
19:00 от 900 ₽
Воронеж, 18 сентября
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

12+
Комедия
Раневская: сквозь смех и слезы
6 октября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2400 ₽
Письмо без марки
12+
Драма
Письмо без марки
10 октября в 19:00 Новый театр
от 1300 ₽
Бойня №5, или Крестовый поход детей
18+
Драма
Бойня №5, или Крестовый поход детей
17 сентября в 19:00 Никитинский театр
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше