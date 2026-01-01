Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Однажды на Мышиной планете...
Киноафиша Однажды на Мышиной планете...

Спектакль Однажды на Мышиной планете...

Постановка
Уголок дедушки Дурова
Продолжительность 25 минут

О спектакле

Спектакль-сказка с аттракционом «Мышиная железная дорога» в театре «Уголок дедушки Дурова»

В театре «Уголок дедушки Дурова» состоится увлекательный спектакль-сказка о приключениях мышей на их собственной планете. Постановка сочетает в себе элементы театра и циркового искусства с участием дрессированных животных, что является характерным для данного театра. Неповторимость спектакля заключается в уникальном аттракционе — Мышиной железной дороге, придуманной Владимиром Леонидовичем Дуровым.

Действие разворачивается в Мышином городе, где маленькие мышки отправляются на спортивные соревнования. Их путешествия проходят не только на поезде, но и на пароходе, самолёте и фуникулёре! В некоторых сценах живых «артисток» заменяют симпатичные дублёры-куклы. У мышей есть друг — Кошка, которая рассказывает о приключениях маленьких путешественников. В конце представления Кошка обходит зал с ручной мышкой или крысой, которую дети могут гладить!

Полезная информация для зрителей

  • Билет приобретается для каждого зрителя старше одного года.
  • Билеты входные, ряды и места не обозначаются.
  • Зрителей рассаживает билетёр-контролёр.

Правила посещения спектакля

  • Вход в зрительный зал осуществляется за 5 минут до начала сеанса.
  • Вход зрителей после начала сеанса невозможен.
  • Продолжительность спектакля — 20-25 минут.
  • Гардероб не предусмотрен.
  • Если вы пришли заранее, можете ожидать начала в фойе музея.

Фотографии

Однажды на Мышиной планете... Однажды на Мышиной планете... Однажды на Мышиной планете... Однажды на Мышиной планете... Однажды на Мышиной планете...
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше