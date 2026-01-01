Спектакль-сказка с аттракционом «Мышиная железная дорога» в театре «Уголок дедушки Дурова»

В театре «Уголок дедушки Дурова» состоится увлекательный спектакль-сказка о приключениях мышей на их собственной планете. Постановка сочетает в себе элементы театра и циркового искусства с участием дрессированных животных, что является характерным для данного театра. Неповторимость спектакля заключается в уникальном аттракционе — Мышиной железной дороге, придуманной Владимиром Леонидовичем Дуровым.

Действие разворачивается в Мышином городе, где маленькие мышки отправляются на спортивные соревнования. Их путешествия проходят не только на поезде, но и на пароходе, самолёте и фуникулёре! В некоторых сценах живых «артисток» заменяют симпатичные дублёры-куклы. У мышей есть друг — Кошка, которая рассказывает о приключениях маленьких путешественников. В конце представления Кошка обходит зал с ручной мышкой или крысой, которую дети могут гладить!

Полезная информация для зрителей

Билет приобретается для каждого зрителя старше одного года.

Билеты входные, ряды и места не обозначаются.

Зрителей рассаживает билетёр-контролёр.

