Однажды мы все будем счастливы
18+
О спектакле

Трагикомедия о «нелюбви» в детско-родительских отношениях

Спектакль «Однажды мы все будем счастливы» предлагает зрителям задуматься о природе любви и отношений между родителями и детьми. В центре сюжета - девочка Маша, которая в ходе исповеди пытается разобраться в сложных вопросах о любви, дружбе и авторитетах.

На сцене три актрисы воплощают образы наиболее значимых фигур в жизни Маши, отражая внутренние конфликты и глубокие переживания. Вопрос «За что тебя любить, Машка?» задает мама, и именно на него Маша стремится найти ответ.

Режиссер и актерский состав

Режиссером спектакля выступает Василиса Воронцова. В постановке принимают участие такие talented актрисы, как Юлия Макарова, Людмила Ким и Полина Якушева.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и современную работу, которая заставляет задуматься о взаимоотношениях в семье и поиске понимания. Спектакль обещает быть не только интересным, но и актуальным в контексте современных семейных ценностей.

Режиссер
Василиса Воронцова
В ролях
Юлия Макарова
Людмила Ким
Полина Якушева

