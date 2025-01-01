Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Однажды мы все будем счастливы
Киноафиша Однажды мы все будем счастливы

Спектакль Однажды мы все будем счастливы

18+
Режиссер Василиса Воронцова
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагикомедия о «нелюбви» в детско-родительский отношениях

В спектакле «За что тебя любить, Машка?» раскрываются сложные вопросы любви и доверия в отношениях между родителями и детьми. На сцене три актрисы представляют голосы, заточенные в голове девочки Маши. С каждой сценой она пытается найти ответы на жизненные вопросы о любви, дружбе и авторитетах.

Сюжет и герои

Маша, находясь на исповеди, делится своей личной историей и ставит перед собой важные вопросы: «А за что родители любят своих детей? И можно ли любить “за что-то”?». Сравнивая свой опыт с ощущениями других персонажей, она проводит глубокий анализ своих отношений с матерью и окружающими.

Творческий состав

Спектакль поставлен режиссером Василисой Воронцовой. В его основе – искренние переживания и душевные терзания, которые передают актрисы:

  • Юлия Макарова
  • Людмила Ким
  • Полина Якушева

Каждая из них вносит уникальный вклад в раскрытие темы, создавая многогранный портрет детской психологии и родительских ожиданий.

Новые горизонты понимания

«За что тебя любить, Машка?» – это не просто спектакль о нелюбви, это глубокая трагикомедия, которая затрагивает сердца зрителей и заставляет задуматься о сложности детско-родительских отношений. Приходите и откройте для себя мир, полный эмоций и размышлений.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Квест «​Место преступления»​
12+
Иммерсивный
Квест «​Место преступления»​
14 октября в 12:00 «Взаперти» на Миллионной
от 4800 ₽
Квест «Пропавшие в облаках»
12+
Иммерсивный
Квест «Пропавшие в облаках»
16 ноября в 14:10 «Взаперти» в Соляном
от 6700 ₽
Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
16 ноября в 19:20 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 8700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше