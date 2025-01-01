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Однажды мы все будем счастливы
Киноафиша Однажды мы все будем счастливы

Спектакль Однажды мы все будем счастливы

Постановка
Пермский молодежный театр 12+
Режиссер Дарья Жильцова, Илья Лямин
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Однажды мы все будем счастливы» - история о поиске себя в Пермском молодежном театре

Приглашаем вас на спектакль «Однажды мы все будем счастливы», который расскажет о непростой судьбе девочки, искренне пытающейся понять свои корни и найти свое место в мире. Эта история о взаимоотношениях, о материнской любви и боли, а также о том, как важно быть услышанным.

Сюжет

Главная героиня сталкивается с тяжелыми испытаниями. Она растет в непростой обстановке, где мать, уборщица, часто критикует её и не поддерживает в трудные моменты. Девочка задается вопросами: «Почему мама не на моей стороне?» и «Может, меня подменили в роддоме?». Эти мысли становятся основой её внутреннего конфликта, который будет развиваться на протяжении всего спектакля.

Эмоции и переживания

Спектакль не только погружает зрителя в мир детских переживаний, но и заставляет задуматься о сложностях взросления. Героиня сталкивается с чувством неудачи и одиночества, что делает её историю близкой многим. Зрители увидят, как она пытается справиться с потерей и болью, особенно когда речь заходит о её расставании с Бредом Питом — символом недостижимой любви и идеала.

Интересные факты

Спектакль основан на реальных событиях и личных историях, что придает ему особую значимость. Каждая сцена наполнена эмоциями, которые могут вызвать сопереживание и слезы у зрителей. Не случайно, что многие зрители сравнивают его с остросюжетным сериалом, полным неожиданных поворотов и глубоких переживаний.

Приглашаем на премьеру

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставляет смеяться и плакать, думать о жизни и своих близких. «Однажды мы все будем счастливы» — это не просто история, это — отражение нашей жизни, где каждый найдет что-то свое.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 21 сентября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
19:00 от 600 ₽

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