Одна вторая
Киноафиша Одна вторая

Спектакль Одна вторая

Постановка
Учебный театр Новосибирского театрального института 12+
Режиссер Марина Шелевер
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трогательный рассказ о жизни женщины

Эта постановка — тонкий, смешной и трогательный рассказ о жизни, в которой переплетаются противоречия между внешним образом и внутренними переживаниями. Героиня делится своей историей, полной самоиронии и глубоких размышлений, затрагивая темы одиночества, успеха и человеческой доброты.

Темы спектакля

  • Разрыв между первым впечатлением и реальной сутью личности.
  • Борьба с обстоятельствами, которые пытаются лишить радости жизни.
  • Сохранение женственности, мягкости и силы духа в самых непростых ситуациях.

Главная героиня

Одинокая женщина, случайно оказавшаяся в центре внимания, делится своей жизнью, не скрывая ни радостей, ни трудностей. Её искренние откровения вызывают улыбку, сочувствие и желание задуматься о том, что скрывается за видимой поверхностью каждого человека.

Для кого этот спектакль

Он подойдёт всем, кто ищет вдохновение, верит в силу доброты и хочет узнать, как возможно сохранить достоинство и теплоту даже в самые трудные времена.

Этот спектакль — не только история одной женщины, но и зеркало, в котором каждый может увидеть частичку себя.

Октябрь
18 октября суббота
17:00
Учебный театр Новосибирского театрального института Новосибирск, Революции, 6
от 600 ₽

