Спектакль Одна противу всех

Одна противу всех
16+
Продолжительность 90 минут
О спектакле

Знакомство с Цветаевой: спектакль «Одна против всех»

Учебный театр Новосибирского театрального института представляет спектакль «Одна против всех». Это уникальная возможность для зрителей, еще не обожженных поэзией Марины Цветаевой, прикоснуться к ее гениальному творчеству.

Поэзия, которая резонирует

Стихи Цветаевой не гладят, а режут. Судьба ее не учит, а прожигает. Главная героиня спектакля – Марина Ивановна – неудобная, громкая, ревнивая и честная. Именно такую ее запомнил Иосиф Бродский, назвав «Иовом в юбке».

Музыкальная концепция

В спектакле звучат песни на стихи Цветаевой, знакомые до мурашек: «Мне нравится, что вы больны не мной», «Я тебя отвоюю» и «Посвящение женщине». Эти произведения заставят вас отдать сердце на один вечер. Погрузитесь в поэзию и дайте волю своим эмоциям.

Обмен эмоциями

Приходите на спектакль, чтобы обняться ее стихами, поспорить с ними, похлопать, задуматься и, возможно, заплакать. Может быть, это поможет вам понять ее лучше.

Команда спектакля

Режиссер спектакля – А.А. Казаков, а концертмейстер – Н.В. Карпова. В спектакле принимают участие студенты 3 курса специализации «Артист музыкального театра» (мастерская В.И. Кузина).

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Будьте готовы к встрече с великой поэтессой.

Июнь
19 июня пятница
18:30
Учебный театр Новосибирского театрального института Новосибирск, Революции, 6

Фотографии

