Спектакль Одна нога на берегу, другая — в лодке

Одна нога на берегу, другая — в лодке
Постановка
Казанский ТЮЗ (временное здание) 0+
Продолжительность 180 минут
О спектакле

Спектакль о поисках себя по мотивам произведений Василия Шукшина

Приглашаем вас задуматься над важной темой поиска себя в этой жизни через призму нового спектакля, основанного на произведениях Василия Макаровича Шукшина. Главный герой — собирательный образ простого русского мужика, который стремится соотнести свою жизнь с незыблемыми законами бытия: любовью к земле, добротой и необходимостью жить по нравственным законам.

Как говорит сам Шукшин: Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже — не между стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке...

Жизнь не является прямой тихой рекой; она похожа на извилистую горную речку со своими бурными течениями. В спектакле затрагиваются универсальные вопросы идентичности и поиска своего места. Мы видим, как персонажи пытаются понять, что для них значит счастье, и какие внутренние конфликты они переживают.

Спектакль включает в себя несколько рассказов великого мастера: Светлые души, Степка, Чудик, Мой зять украл машину дров, Три грации, Привет Сивому! и Жена мужа в Париж провожала. Эти произведения позволяют глубже понять как внутренний мир персонажей, так и проблемы, с которыми они сталкиваются.

Не упустите возможность стать частью этой истории и обсудить с нами, что же такое быть на грани двух миров. Присоединяйтесь к нам на спектакле и откройте для себя новые грани произведений Шукшина.

Июнь
12 июня пятница
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 700 ₽

