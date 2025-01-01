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Одна на всех Победа, одна на всех и песня!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Одна на всех Победа, одна на всех и песня!

Одна на всех Победа, одна на всех и песня!

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный проект «Одна на всех…» в Театре Вахтангова

Театр Вахтангова продолжает свою любовь к Греции, её истории и искусству. На протяжении почти десяти лет на нашей сцене идет спектакль «Царь Эдип», и теперь мы рады представить уникальный музыкальный проект, посвященный 80-летию Великой Победы над нацизмом и фашизмом.

Греческое сопротивление и его символика

Греция сыграла значительную роль в борьбе против фашизма. Греки и сербы были единственными народами, которые не отправили войска против СССР. Их партизанское движение стало самым многочисленным в Европе, а фронтовые и антифашистские песни — символом сопротивления.

Проект Иоанниса Кофопулоса

Греческий музыкант Иоаннис Кофопулос, участник Хора спектакля «Царь Эдип», создал проект «Одна на всех…». В него вошли:

  • 6 советских военных песен, переведённых на греческий и аранжированных с акцентом на бузуки — традиционный греческий музыкальный инструмент;
  • 6 греческих антифашистских песен, переведённых на русский с использованием русских народных инструментов.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат:

  • «Тёмная ночь»;
  • «Журавли»;
  • «В землянке»;
  • Другие советские песни на греческом.
  • Греческие партизанские песни на русском.

Команда проекта

Музыкальный руководитель — Иоаннис Кофопулос. Режиссёр — Василис Самуркас, выпускник ГИТИСа и участник Хора «Царя Эдипа». Проект поддержан Обществом греков Москвы.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое соединяет культуры и воспевает дух сопротивления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 1000 ₽

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