Одна на всех Победа, одна на всех и песня!

Музыкальный проект «Одна на всех…» в Театре Вахтангова

Театр Вахтангова продолжает свою любовь к Греции, её истории и искусству. На протяжении почти десяти лет на нашей сцене идет спектакль «Царь Эдип», и теперь мы рады представить уникальный музыкальный проект, посвященный 80-летию Великой Победы над нацизмом и фашизмом.

Греческое сопротивление и его символика

Греция сыграла значительную роль в борьбе против фашизма. Греки и сербы были единственными народами, которые не отправили войска против СССР. Их партизанское движение стало самым многочисленным в Европе, а фронтовые и антифашистские песни — символом сопротивления.

Проект Иоанниса Кофопулоса

Греческий музыкант Иоаннис Кофопулос, участник Хора спектакля «Царь Эдип», создал проект «Одна на всех…». В него вошли:

6 советских военных песен, переведённых на греческий и аранжированных с акцентом на бузуки — традиционный греческий музыкальный инструмент;

6 греческих антифашистских песен, переведённых на русский с использованием русских народных инструментов.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат:

«Тёмная ночь»;

«Журавли»;

«В землянке»;

Другие советские песни на греческом.

Греческие партизанские песни на русском.

Команда проекта

Музыкальный руководитель — Иоаннис Кофопулос. Режиссёр — Василис Самуркас, выпускник ГИТИСа и участник Хора «Царя Эдипа». Проект поддержан Обществом греков Москвы.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое соединяет культуры и воспевает дух сопротивления!