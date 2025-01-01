Одна на всех Победа, одна на всех и песня!

Театр Вахтангова продолжает свою любовь к Греции, её истории и искусству. На протяжении почти десяти лет на нашей сцене идет спектакль «Царь Эдип», и теперь мы рады представить уникальный музыкальный проект, посвященный 80-летию Великой Победы над нацизмом и фашизмом.
Греция сыграла значительную роль в борьбе против фашизма. Греки и сербы были единственными народами, которые не отправили войска против СССР. Их партизанское движение стало самым многочисленным в Европе, а фронтовые и антифашистские песни — символом сопротивления.
Греческий музыкант Иоаннис Кофопулос, участник Хора спектакля «Царь Эдип», создал проект «Одна на всех…». В него вошли:
В программе концерта прозвучат:
Музыкальный руководитель — Иоаннис Кофопулос. Режиссёр — Василис Самуркас, выпускник ГИТИСа и участник Хора «Царя Эдипа». Проект поддержан Обществом греков Москвы.
Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое соединяет культуры и воспевает дух сопротивления!