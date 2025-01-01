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Одна и один
Билеты от 1000₽
Киноафиша Одна и один

Спектакль Одна и один

Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 1 час 15 минут без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

По мотивам пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта»

В основе новой постановки лежит знаменитая пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта». Это история о том, как любовь способна победить смерть, а вековые конфликты уходят в вечность, не оставляя следа. В исполнении ведущих артистов Веры Майоровой и Александра Збруева, спектакль раскрывает всю трагедию и красоту самой известной истории о любви.

Победа любви над смертью

Основной темой постановки является идея о том, как любовь способна преодолеть любые преграды, включая смерть. Этот вечный конфликт между любовью и враждой достигает своей кульминации, когда чувства главных героев становятся сильнее любых противоречий и разрушительных сил.

Конфликты, уходящие в вечность

Спектакль не только рассказывает о трагической любви, но и затрагивает тему конфликтов, которые на протяжении многих лет разделяли семьи и людей. Но, как и в пьесе Шекспира, все эти разногласия уходят в прошлое, оставляя только память о великой любви, ставшей символом примирения и вечности.

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Александр Збруев
Александр Збруев
Вера Майорова-Земская
Александра Николаева
Лариса Богословская
Дмитрий Гурьянов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Одна и один Одна и один Одна и один Одна и один Одна и один Одна и один Одна и один Одна и один

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