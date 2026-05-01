Одна абсолютно счастливая деревня
Киноафиша Одна абсолютно счастливая деревня

Спектакль Одна абсолютно счастливая деревня

Возраст 16+
О спектакле

Спектакль по повести Бориса Вахтина

Спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня» стал первой работой режиссера Дениса Рекало в «Мастерской «12» Никиты Михалкова. Поставленный на основе известной повести Бориса Вахтина, данный спектакль представляет собой уникальную интерпретацию, которая позволяет зрителям прикоснуться к поэтическому миру деревенского уклада.

Денис Рекало, отмеченный множеством театральных премий, создает на сцене атмосферу, где реальность переплетается с фантазией. В камерном игровом пространстве Малой сцены на Поварской зрители смогут увидеть знакомые, на первый взгляд, элементы — корову, колодец с журавлем и огородное пугало — в сочетании с жителями «счастливой деревни» Полиной и Михеевым. Эти детали помогают создать особый образный строй, который отражает не только жизнь, но и глубокие чувства.

Тематика спектакля

Повесть Вахтина рассказывает о войне, не как о хронике боев и побед, а как о попытке осмыслить значение этого трагического события в жизни обыкновенных людей. Это спектакль о любви и человеке, о ценности жизни. Режиссер подчеркивает, что нет ничего ценнее в мире, чем человек, и ничего дороже, чем любовь.

Сверхзадача спектакля

Денис Рекало обозначил сверхзадачу спектакля: «Главная мысль нашего спектакля заключается в поиске мира и спокойствия души человеческой. Наша история происходит в одной деревне, и для нас это больше, чем просто маленькая часть земли, где живут люди. Это природа, в которой всё живое, чувствующее, наполненное историей наших предков. Природа в данном спектакле — то, что даёт жизнь: Земля, Родина, женщина. Всё перечисленное — стихия, которую сложно приручить, но и то, что нужно беречь».

Приглашаем вас на спектакль, который затрагивает важные темы и оставляет глубокий след в сердцах зрителей.

Режиссер
Денис Рекало
В ролях
Александра Кижаева
Полина Шустарева
Александр Кижаев
Павел Ильин
Игорь Сергеев

Май
Июнь
28 мая четверг
19:00
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
от 3000 ₽
7 июня воскресенье
19:00
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
от 1000 ₽

