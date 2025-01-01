Меню
Одна абсолютно счастливая деревня
Киноафиша Одна абсолютно счастливая деревня

Спектакль Одна абсолютно счастливая деревня

Постановка
Театральный институт им. Бориса Щукина 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Приглашаем на литературный спектакль по произведению Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня»

Автор называет своё творение не поэмой и не повестью, а просто песней, которая сочетает в себе элементы комедии и драмы.

Сюжет и персонажи

Это смешная и трогательная история о любви и молодости, о важности человеческой жизни, всепобеждающей надежде и настоящей любви. Зрители встретятся с молодыми влюблёнными Полиной и Михеевым, а также с колоритными персонажами: Дремучим дедом, Огородным пугалом и даже Коровой.

Главный герой

Тем не менее, главным героем спектакля является сама деревня, где течёт река, над которой порхают белые бабочки, и где живут добрые и отзывчивые люди. Эта атмосфера деревенской жизни пронизана поэтичностью, юмором и мудростью.

Интересные факты

Спектакль погружает зрителей в мир, где простота и глубина жизни переплетаются. Не упустите возможность насладиться уникальной постановкой, которая подарит вам моменты радости и размышлений о настоящих ценностях.

Забронируйте билеты заранее, чтобы стать частью этого удивительного спектакля, который оставит у вас лишь положительные эмоции и вдохновение!

Фотографии

