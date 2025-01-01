Меню
Одна абсолютно несчастливая деревня
Киноафиша Одна абсолютно несчастливая деревня

Спектакль Одна абсолютно несчастливая деревня

Постановка
Линии 16+
Режиссер Андрей Бахарев
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Одна абсолютно несчастливая деревня» по рассказам Юрия Казакова в «Учебном театре Линии»

Приглашаем вас на спектакль «Одна абсолютно несчастливая деревня», созданный по рассказам Юрия Казакова. Это произведение перенесёт вас в атмосферу деревенской жизни 50-х годов, где развернутся три захватывающие истории о сложных отношениях между мужчиной и женщиной.

Темы и сюжеты

Главные героини спектакля ищут любовь и свет, преодолевая тьму и ненависть. Каждая история раскрывает глубину человеческих чувств и переживаний, заставляя зрителей задуматься о вечных ценностях.

Формат «Учебный театр Линии»

Этот спектакль является частью нового формата «Учебный театр Линии», в рамках которого студенты филиала ВГИКа (г. Ростов-на-Дону) представляют свои работы, созданные резидентами театра Линии. Это уникальная возможность увидеть, как молодые таланты интерпретируют классические произведения.

Творческая команда

Актеры спектакля — студенты филиала ВГИКа, обучающиеся в мастерской народного артиста России С.В. Безрукова. Режиссёр-педагог — Андрей Бахарев, который направляет и вдохновляет молодых артистов на сцене.

Не пропустите!

Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в мир деревенской жизни и пережить незабываемые эмоции. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся!

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 12 сентября
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
20:00 от 1300 ₽
Ростов-на-Дону, 23 сентября
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
20:00 от 1300 ₽
Ростов-на-Дону, 26 сентября
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
20:00 от 1300 ₽

