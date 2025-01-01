Меню
Одиссея капитана Блада
Киноафиша Одиссея капитана Блада

Спектакль Одиссея капитана Блада

Постановка
Музыкальный театр 12+
Продолжительность 135 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Одиссея капитана Блада» в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр рад представить мюзикл, основанный на произведении композитора Владимира Баскина. Это произведение создано по роману Рафаэля Сабатини и расскажет о захватывающих приключениях бывшего лекаря Питера Блада, осуждённого на каторгу, который стал пиратским капитаном.

История, полная приключений

Мюзикл «Одиссея капитана Блада» объединяет зрелищные морские бои с испанцами и трогательную романтическую линию о любви и справедливости. Это первая постановка, которая вводит на сцену музыкального театра персонажа Питера Блада, что делает её особенно интересной для зрителей, любящих исторические приключения и динамичные сюжетные повороты.

Мировая премьера

Приключения Питера Блада уже не раз становились объектом экранизаций, начиная с первой в 1924 году, когда история была представлена в эпоху немого кино. Однако на сцене музыкального театра зрители смогут увидеть Питера Блада и его возлюбленную Арабеллу Бишоп впервые. Это действительно уникальное событие и мировая премьера для любителей театрального искусства.

Творческая команда

Создание спектакля стало возможным благодаря сотрудничеству талантливых людей. Композитор Владимир Баскин отметил, что «удачно сошлись звёзды», что позволило осуществить этот проект. В постановке участвуют такие профессионалы, как режиссёр и хореограф Гали Абайдулова, художник-постановщик Кирилл Пискунов и главный дирижёр театра Александр Новиков. Напомним, что их предыдущий проект — мюзикл «Вий» — был удостоен номинации на Премию «Золотая маска».

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события. Мюзикл «Одиссея капитана Блада» обещает стать настоящим бестселлером для всей семьи!

Купить билет на спектакль Одиссея капитана Блада

В других городах
Январь
28 января среда
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 450 ₽

Фотографии

Одиссея капитана Блада Одиссея капитана Блада Одиссея капитана Блада Одиссея капитана Блада

