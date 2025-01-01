Спектакль Одиссея капитана Блада

«Одиссея капитана Блада» в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр рад представить мюзикл, основанный на произведении композитора Владимира Баскина. Это произведение создано по роману Рафаэля Сабатини и расскажет о захватывающих приключениях бывшего лекаря Питера Блада, осуждённого на каторгу, который стал пиратским капитаном.

История, полная приключений

Мюзикл «Одиссея капитана Блада» объединяет зрелищные морские бои с испанцами и трогательную романтическую линию о любви и справедливости. Это первая постановка, которая вводит на сцену музыкального театра персонажа Питера Блада, что делает её особенно интересной для зрителей, любящих исторические приключения и динамичные сюжетные повороты.

Мировая премьера

Приключения Питера Блада уже не раз становились объектом экранизаций, начиная с первой в 1924 году, когда история была представлена в эпоху немого кино. Однако на сцене музыкального театра зрители смогут увидеть Питера Блада и его возлюбленную Арабеллу Бишоп впервые. Это действительно уникальное событие и мировая премьера для любителей театрального искусства.

Творческая команда

Создание спектакля стало возможным благодаря сотрудничеству талантливых людей. Композитор Владимир Баскин отметил, что «удачно сошлись звёзды», что позволило осуществить этот проект. В постановке участвуют такие профессионалы, как режиссёр и хореограф Гали Абайдулова, художник-постановщик Кирилл Пискунов и главный дирижёр театра Александр Новиков. Напомним, что их предыдущий проект — мюзикл «Вий» — был удостоен номинации на Премию «Золотая маска».

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события. Мюзикл «Одиссея капитана Блада» обещает стать настоящим бестселлером для всей семьи!