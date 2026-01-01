Оповещения от Киноафиши
Спектакль Одиночество — скука

Постановка
Ростовский молодежный театр 18+
Режиссер Никита Бурлаков
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль-вербатим «Одиночество – скука»: новый взгляд на человеческие чувства

На летней сессии студенты второго актёрского курса мастерской Эвклида Кюрдзидиса защитили свой спектакль-вербатим «Одиночество – скука». Режиссёр и педагог Никита Андреевич Бурлаков создал уникальную постановку, основанную на реальных диалогах и монологах, переданных актёрами с удивительной точностью.

Жанр вербатим подразумевает использование исходного материала с максимальной точностью, что позволяет передать истинные эмоции и мысли людей. Слово «вербатим» происходит от латинского «verbatim», означающего «дословно». Спектакль акцентирует внимание на сложных человеческих эмоциях, таких как одиночество, скука и поиск взаимопонимания.

Интересный факт: единственной декорацией спектакля стали три вращающиеся телефонные будки, которые студенты сделали своими руками. Это решение позволяет создать атмосферу, в которой зрители могут ощутить дыхание времени и социальную изоляцию героев.

Не упустите возможность посмотреть этот необычный спектакль и задуматься над тем, что значит быть наедине с собой.

Март
18 марта среда
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 600 ₽

