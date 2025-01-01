Спектакль о жизни современных подростков «Одиннадцать правдивых времен»

В центре сюжета — 15-летняя Юля, отличница, которая балансирует между учебой и заботой о младшем брате Эдике. Она готовится к ОГЭ, посещает репетитора по английскому языку и ведет активную жизнь, которую можно назвать мечтой для родителей. Однако, все меняется с приходом Бориса, её отчима, который решает вмешаться в её привычный уклад.

Конфликт поколений

Борис, полагая, что заботится о Юле, принимает решение лишить её смартфона, убрать домашний интернет и запретить встречи с друзьями. Эти меры должны, по его мнению, защитить её от «плохого влияния» и сосредоточить на учёбе. Но Юля, обладая внутренним достоинством, принимает эти строгие условия.

Дружба и поддержка

На помощь Юле приходит её новый друг Дамир. Он не намерен оставлять её в одиночестве и разрабатывает план по добыче второго смартфона, который станет её тайным выходом на «новый уровень общения». Эта дружба становится важным элементом в борьбе Юли за свою свободу и право на внимание, которого у неё так не хватает.

Темы и проблемы

Спектакль «Одиннадцать правдивых времен» исследует сложные темы взросления, подростковых желаний и потребности в внимании. Отсутствие этого внимания может иметь разрушительные последствия как для детей, так и для их родителей. История Юли — это не просто рассказ о трудностях подросткового возраста, но и глубокая аллегория о том, как важно слышать и понимать друг друга.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и актуальную историю на сцене. Спектакль обещает оставить зрителей с многими вопросами и размышлениями о семейных ценностях и отношениях в современном мире.