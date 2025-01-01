Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одиннадцать правдивых времен
Киноафиша Одиннадцать правдивых времен

Спектакль Одиннадцать правдивых времен

Постановка
Город 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о жизни современных подростков «Одиннадцать правдивых времен»

В центре сюжета — 15-летняя Юля, отличница, которая балансирует между учебой и заботой о младшем брате Эдике. Она готовится к ОГЭ, посещает репетитора по английскому языку и ведет активную жизнь, которую можно назвать мечтой для родителей. Однако, все меняется с приходом Бориса, её отчима, который решает вмешаться в её привычный уклад.

Конфликт поколений

Борис, полагая, что заботится о Юле, принимает решение лишить её смартфона, убрать домашний интернет и запретить встречи с друзьями. Эти меры должны, по его мнению, защитить её от «плохого влияния» и сосредоточить на учёбе. Но Юля, обладая внутренним достоинством, принимает эти строгие условия.

Дружба и поддержка

На помощь Юле приходит её новый друг Дамир. Он не намерен оставлять её в одиночестве и разрабатывает план по добыче второго смартфона, который станет её тайным выходом на «новый уровень общения». Эта дружба становится важным элементом в борьбе Юли за свою свободу и право на внимание, которого у неё так не хватает.

Темы и проблемы

Спектакль «Одиннадцать правдивых времен» исследует сложные темы взросления, подростковых желаний и потребности в внимании. Отсутствие этого внимания может иметь разрушительные последствия как для детей, так и для их родителей. История Юли — это не просто рассказ о трудностях подросткового возраста, но и глубокая аллегория о том, как важно слышать и понимать друг друга.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и актуальную историю на сцене. Спектакль обещает оставить зрителей с многими вопросами и размышлениями о семейных ценностях и отношениях в современном мире.

Режиссер
Алексей Романов
В ролях
Милана Краснослабодцева
Ульяна Косарева
Никита Елфимов
Екатерина Панова
Александр Кузнецов

Фотографии

Одиннадцать правдивых времен Одиннадцать правдивых времен Одиннадцать правдивых времен Одиннадцать правдивых времен Одиннадцать правдивых времен
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше