Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Один в океане
Киноафиша Один в океане

Спектакль Один в океане

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Описание спектакля

В жизни каждого человека существуют мгновения, которым он должен подчиниться. Если упустить такое мгновение, впереди будет долгая бесцветная жизнь в ожидании нового шанса. Именно об этом рассказывает моноспектакль «Один в океане», основанный на автобиографии советского, канадского и израильского океанографа Станислава Курилова.

Сюжет

Слава Курилов — океанограф, романтик и гражданин Вселенной, который не пожелал смириться с запретом на выезд из Советского Союза. В декабре 1974 года он сбежал с туристического лайнера вблизи Филиппин. Без еды и питья, без морского снаряжения он проплыл до берега около ста километров, проведя в океане почти трое суток.

«Страха я не испытывал, я превратился в мальчишку, убегающего от опеки взрослых в манящий лес с дикими зверями. Мне наговорили о нём столько ужасов, что я уже просто не мог дальше жить, не побывав там», — так описывал Курилов свои ощущения.

Интересные факты

  • Реальная история: Спектакль основан на реальных событиях из жизни Станислава Курилова, что делает его особенно захватывающим.
  • Океанограф и романтик: Курилов не просто профессионал своего дела, но и человек с необычайной волей и стремлением к свободе.
  • Три страны: Курилов был гражданином СССР, Канады и Израиля, что говорит о его насыщенной и многообразной жизни.

Темы спектакля

  • Свобода: Главный герой стремится к свободе, преодолевая все преграды.
  • Мечта: Спектакль показывает, как важно следовать своим мечтам, несмотря ни на что.
  • Действие: История о том, как одно решительное действие может изменить всю жизнь.

Не пропустите возможность увидеть захватывающую историю Станислава Курилова на сцене Новосибирского дома актера. Приходите и узнайте, как одно мгновение может изменить всю жизнь!

Режиссер
Александр Сорокин
В ролях
Александр Сорокин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 22 октября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Один в океане Один в океане Один в океане Один в океане Один в океане Один в океане Один в океане Один в океане Один в океане

В ближайшие дни

Спящая красавица
6+
Балет
Спящая красавица
27 сентября в 13:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Маленький принц
6+
Кукольный Детский Премьера
Маленький принц
5 сентября в 14:00 Новосибирский театр кукол
Билеты
Три кота, или Праздник друзей
0+
Детский Кукольный
Три кота, или Праздник друзей
2 сентября в 18:30 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше