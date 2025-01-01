Спектакль Один в океане

Описание спектакля

В жизни каждого человека существуют мгновения, которым он должен подчиниться. Если упустить такое мгновение, впереди будет долгая бесцветная жизнь в ожидании нового шанса. Именно об этом рассказывает моноспектакль «Один в океане», основанный на автобиографии советского, канадского и израильского океанографа Станислава Курилова.

Сюжет

Слава Курилов — океанограф, романтик и гражданин Вселенной, который не пожелал смириться с запретом на выезд из Советского Союза. В декабре 1974 года он сбежал с туристического лайнера вблизи Филиппин. Без еды и питья, без морского снаряжения он проплыл до берега около ста километров, проведя в океане почти трое суток.

«Страха я не испытывал, я превратился в мальчишку, убегающего от опеки взрослых в манящий лес с дикими зверями. Мне наговорили о нём столько ужасов, что я уже просто не мог дальше жить, не побывав там», — так описывал Курилов свои ощущения.

Интересные факты

Реальная история: Спектакль основан на реальных событиях из жизни Станислава Курилова, что делает его особенно захватывающим.

Океанограф и романтик: Курилов не просто профессионал своего дела, но и человек с необычайной волей и стремлением к свободе.

Три страны: Курилов был гражданином СССР, Канады и Израиля, что говорит о его насыщенной и многообразной жизни.

Темы спектакля

Свобода: Главный герой стремится к свободе, преодолевая все преграды.

Мечта: Спектакль показывает, как важно следовать своим мечтам, несмотря ни на что.

Действие: История о том, как одно решительное действие может изменить всю жизнь.

Не пропустите возможность увидеть захватывающую историю Станислава Курилова на сцене Новосибирского дома актера. Приходите и узнайте, как одно мгновение может изменить всю жизнь!