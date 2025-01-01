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Один на один: Пикник
Киноафиша Один на один: Пикник

Один на один: Пикник

Эффектное шоу от ветеранов мистического блюз-рока
Постановка
Роза-холл 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Группа «Пикник» с новой программой «Один на один»

Группа «Пикник» приглашает всех поклонников на концерт с новой программой «Один на один». Это шоу обещает стать настоящим событием в музыкальной жизни!

Что вас ждет:

  1. Новый альбом
    Главная интрига вечера — презентация нового альбома «Один на один». Группа представит свежие композиции, которые уже успели завоевать сердца слушателей.

  2. Визуальные эффекты
    Концерт будет сопровождаться уникальными видеорядами и лазерными инсталляциями. Это не просто музыка, а целое визуальное шоу, в котором каждая песня обретает новый смысл.

  3. Хиты, проверенные временем
    Не обойдется без известных и любимых песен, которые стали визитной карточкой «Пикника». В программу вошли такие хиты, как «Египтянин», «Королевство кривых», «Сияние» и другие.

Ожидания:

Группа «Пикник» известна тем, что каждое их выступление становится особенным. Концерты тура «Будущее ждёт нас» доказали, что все громкие заявления коллектива — это не просто слова. И на этот раз зрителей ждет нечто действительно уникальное. Организаторы обещают, что новая программа станет ещё более зрелищной и интригующей.

Не пропустите!
Группа «Пикник» ждет вас на концерте, чтобы разделить с вами магию своей музыки и создать незабываемую атмосферу. Шоу должно продолжаться, и оно будет продолжаться в лучших традициях легендарного коллектива!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 7 октября
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
19:00 от 4000 ₽
Краснодар, 9 октября
Олимп Краснодар, Береговая, 144
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Один на один: Пикник

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