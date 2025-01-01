Один на один: Пикник

Группа «Пикник» с новой программой «Один на один»

Группа «Пикник» приглашает всех поклонников на концерт с новой программой «Один на один». Это шоу обещает стать настоящим событием в музыкальной жизни!

Что вас ждет:

Новый альбом

Главная интрига вечера — презентация нового альбома «Один на один». Группа представит свежие композиции, которые уже успели завоевать сердца слушателей. Визуальные эффекты

Концерт будет сопровождаться уникальными видеорядами и лазерными инсталляциями. Это не просто музыка, а целое визуальное шоу, в котором каждая песня обретает новый смысл. Хиты, проверенные временем

Не обойдется без известных и любимых песен, которые стали визитной карточкой «Пикника». В программу вошли такие хиты, как «Египтянин», «Королевство кривых», «Сияние» и другие.

Ожидания:

Группа «Пикник» известна тем, что каждое их выступление становится особенным. Концерты тура «Будущее ждёт нас» доказали, что все громкие заявления коллектива — это не просто слова. И на этот раз зрителей ждет нечто действительно уникальное. Организаторы обещают, что новая программа станет ещё более зрелищной и интригующей.

Не пропустите!

Группа «Пикник» ждет вас на концерте, чтобы разделить с вами магию своей музыки и создать незабываемую атмосферу. Шоу должно продолжаться, и оно будет продолжаться в лучших традициях легендарного коллектива!