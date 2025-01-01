Спектакль Один день лета

Спектакль-квартирник в доме Булгакова: Лето в стихах и музыке

Погрузитесь в атмосферу тепла и вдохновения на уникальном спектакле-квартирнике в доме Булгакова. Это мероприятие объединяет музыку, литературу и поэзию, создавая неповторимую атмосферу, наполненную летними ощущениями.

Программа вечера

На спектакле вы сможете насладиться стихами как современных, так и классических поэтов, воспевающих самые яркие и тёплые моменты лета. Звучат стихи Марии Цветаевой, Иосифа Бродского, Владимира Солоухина, Юрия Левитанского, Дмитрия Воденникова, Веры Мусаелян, Аси Беляевой, Даны Сидерос и Александры Цибуля. Каждое слово, каждая нота будут напоминать вам о свежести полевых трав, земляничном мороженом и утренних велосипедных прогулках.

Награды и признание

Спектакль стал победителем первого международного фестиваля антрепризных спектаклей в нескольких номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая работа режиссёра». Он также получил специальный приз председателя жюри, что подчеркивает высокий уровень исполнения и оригинальность постановки.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Ждем вас в доме Булгакова, где каждое слово и каждая мелодия создадут атмосферу истинного лета.