Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Один день лета
Билеты от 1000₽
Киноафиша Один день лета

Спектакль Один день лета

Постановка
Театр им. Булгакова
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-квартирник в доме Булгакова: Лето в стихах и музыке

Погрузитесь в атмосферу тепла и вдохновения на уникальном спектакле-квартирнике в доме Булгакова. Это мероприятие объединяет музыку, литературу и поэзию, создавая неповторимую атмосферу, наполненную летними ощущениями.

Программа вечера

На спектакле вы сможете насладиться стихами как современных, так и классических поэтов, воспевающих самые яркие и тёплые моменты лета. Звучат стихи Марии Цветаевой, Иосифа Бродского, Владимира Солоухина, Юрия Левитанского, Дмитрия Воденникова, Веры Мусаелян, Аси Беляевой, Даны Сидерос и Александры Цибуля. Каждое слово, каждая нота будут напоминать вам о свежести полевых трав, земляничном мороженом и утренних велосипедных прогулках.

Награды и признание

Спектакль стал победителем первого международного фестиваля антрепризных спектаклей в нескольких номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая работа режиссёра». Он также получил специальный приз председателя жюри, что подчеркивает высокий уровень исполнения и оригинальность постановки.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Ждем вас в доме Булгакова, где каждое слово и каждая мелодия создадут атмосферу истинного лета.

В ролях
Филипп Хитров

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Конек-горбунок
6+
Детский Кукольный
Конек-горбунок
5 октября в 11:00 Театр кукол им. Образцова
от 600 ₽
Ученая семейка и 3D принтер
6+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и 3D принтер
27 августа в 12:00 Центральный дом актера
от 1500 ₽
Музыка Победы
0+
Цирк
Музыка Победы
18 октября в 14:00 Цирк Никулина на Цветном бульваре
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше