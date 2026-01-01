Оповещения от Киноафиши
Один день что три осени
Киноафиша Один день что три осени

Спектакль Один день что три осени

Постановка
Старый дом 16+
Возраст 16+

О спектакле

Театр «Старый дом»: встреча с философией китайского автора

В театре «Старый дом» готовится премьера спектакля, основанного на произведении Лю Чжэньюня – одного из самых ярких и актуальных писателей современного Китая. Роман «Один день что три осени» стал личным откровением для режиссера Дина Итэна, который выбрал его для своей постановки.

Спектакль исследует, как время влияет на восприятие трудностей. Итэн делится: «Иногда ситуации кажутся нам ужасными и непреодолимыми, но со временем они превращаются в легкие воспоминания». Это философское размышление находит отражение в китайской традиции, подчеркивающей важность фокуса восприятия.

Смысл и философия

Одной из ключевых тем спектакля является философский подход к испытаниям. «Если мы увязнем в своих бедах, мы можем рухнуть под их тяжестью», – отмечает режиссер. Итэн призывает не опускать руки и встречать жизненные сложности с мужеством и улыбкой.

О чем спектакль?

«Один день что три осени» - это не просто история о трудностях. Это повествование о том, как важно оставаться сильным и умным при面对 бед. Готовьтесь к тому, что спектакль сможет не только развлечь, но и заставить задуматься о многом.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную постановку в театре «Старый дом». Это шанс задуматься о жизни и, возможно, увидеть ее в новом свете.

Купить билет на спектакль Один день что три осени

Помощь с билетами
В других городах
Март
Май
24 марта вторник
18:30
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 3000 ₽
25 марта среда
18:30
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 3000 ₽
5 мая вторник
19:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 3500 ₽
6 мая среда
14:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 3500 ₽
19:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 3500 ₽
7 мая четверг
19:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 3500 ₽

