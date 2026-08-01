Спектакль Один час современного танца

Новый танец на Новой сцене Александринского театра

Вечер-диалог о современном танце. Это уникальная возможность стать свидетелем трех различных работ в рамках одного спектакля.

Создательницы и исполнительницы приглашают вас войти в свои миры, чтобы вместе со зрителем порассуждать о пережитом в течение этого часа.

Окраина

«Окраина» — это территория, о которой мы часто умалчиваем. Это безымянное, далёкое, таинственное место, которое одновременно пугает и притягивает. С каждой новой встречей с ним мы пытаемся встретиться с истиной о самих себе.

Это заброшенная территория внутри нас, забытая даже нашей памятью, хранящая безграничное знание. Возможно, именно по этой причине мы теряем себя — чтобы снова пробудиться и найти свою непостижимую реальность. Там, где обнаруживается опасность, вырастает спасительное.

Хореограф и исполнительница: Полина Прокопьева.

Смотри на меня, чтобы я исчез

Это работа исследует три основные правила восприятия:

Первое правило: то, что вы замечаете, меняется от вашего взгляда.

Второе правило: долгое наблюдение стирает присутствие.

Третье правило: попытка запомнить разрушает миг.

Медитативное мерцание образов, созданных фигурами двух исполнительниц, открывает пространство для внимательного восприятия зрителем.

Хореографы и исполнительницы: Анна Баркалова и Ирина Поскоркова.

Рыба

«Ихтис (Рыба) был символом — знаком, по которому свои узнают друг друга.» Спектакль «Рыба» — это абстрактное действо, где затрагиваются темы веры и доверия к миру, основанные на символике известного жеста, олицетворяющего надежду и единство.

Идея спектакля вдохновлена детскими воспоминаниями хореографа о моменте, когда жест со скрещёнными пальцами стал гарантией безопасности. Танцовщицы исследуют, как детские воспоминания и простые ритуалы формируют и сохраняют идентичность.

Действие происходит в абстрактном пространстве, где невинность и доверие могут быть одновременно хрупкими и мощными. Сцена становится пространством диалога между персонажами, которые обращаются к детским воспоминаниям и сталкиваются с неопределенностью, потерей и трагедией. В каждой истории простые жесты создают мосты между людьми.

Хореограф: Диана Ткаченко. Танцовщицы: Василиса Рожкина, Дарья Кушнерова, Софья Вдовина, Алина Вербицкая, Елизавета Фортунатова.

Продолжительность: 1 час 45 минут (включая обсуждение со зрителями). Рекомендуемый возраст: 12+