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Один час современного танца
Киноафиша Один час современного танца

Спектакль Один час современного танца

12+
Продолжительность 105 минут
Возраст 12+

О спектакле

Новый танец на Новой сцене Александринского театра

Вечер-диалог о современном танце. Это уникальная возможность стать свидетелем трех различных работ в рамках одного спектакля.

Создательницы и исполнительницы приглашают вас войти в свои миры, чтобы вместе со зрителем порассуждать о пережитом в течение этого часа.

Окраина

«Окраина» — это территория, о которой мы часто умалчиваем. Это безымянное, далёкое, таинственное место, которое одновременно пугает и притягивает. С каждой новой встречей с ним мы пытаемся встретиться с истиной о самих себе.

Это заброшенная территория внутри нас, забытая даже нашей памятью, хранящая безграничное знание. Возможно, именно по этой причине мы теряем себя — чтобы снова пробудиться и найти свою непостижимую реальность. Там, где обнаруживается опасность, вырастает спасительное.

Хореограф и исполнительница: Полина Прокопьева.

Смотри на меня, чтобы я исчез

Это работа исследует три основные правила восприятия:

  • Первое правило: то, что вы замечаете, меняется от вашего взгляда.
  • Второе правило: долгое наблюдение стирает присутствие.
  • Третье правило: попытка запомнить разрушает миг.

Медитативное мерцание образов, созданных фигурами двух исполнительниц, открывает пространство для внимательного восприятия зрителем.

Хореографы и исполнительницы: Анна Баркалова и Ирина Поскоркова.

Рыба

«Ихтис (Рыба) был символом — знаком, по которому свои узнают друг друга.» Спектакль «Рыба» — это абстрактное действо, где затрагиваются темы веры и доверия к миру, основанные на символике известного жеста, олицетворяющего надежду и единство.

Идея спектакля вдохновлена детскими воспоминаниями хореографа о моменте, когда жест со скрещёнными пальцами стал гарантией безопасности. Танцовщицы исследуют, как детские воспоминания и простые ритуалы формируют и сохраняют идентичность.

Действие происходит в абстрактном пространстве, где невинность и доверие могут быть одновременно хрупкими и мощными. Сцена становится пространством диалога между персонажами, которые обращаются к детским воспоминаниям и сталкиваются с неопределенностью, потерей и трагедией. В каждой истории простые жесты создают мосты между людьми.

Хореограф: Диана Ткаченко. Танцовщицы: Василиса Рожкина, Дарья Кушнерова, Софья Вдовина, Алина Вербицкая, Елизавета Фортунатова.

Продолжительность: 1 час 45 минут (включая обсуждение со зрителями). Рекомендуемый возраст: 12+

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от 1200 ₽
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Фотографии

Один час современного танца Один час современного танца Один час современного танца Один час современного танца Один час современного танца Один час современного танца Один час современного танца Один час современного танца

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