Одеваемся в любовь: классическая музыка на сцене филармонии
В рамках цикла Дом культуры «Приморский» состоится концерт ансамбля солистов «Новосибирская камерата». Зрителей ожидает программа, наполненная шедеврами классической музыки, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных ценителей.
Исполнители
На сцене выступят:
- Павел Крупа — скрипка
- Иван Тарасенко — скрипка
- Сергей Обухов — альт
- Андрей Максимов — альт
- Денис Герасимов — альт
Программа концерта
- Моцарт — Серенада № 13 Соль мажор («Маленькая ночная серенада»), I часть, KV 525
- Вивальди — «Весна» и «Лето» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года», op. 8/1, 2
- Шуберт — Музыкальный момент № 3 фа минор, D 780
- Бизе — Ваксман — Фантазия на темы из оперы «Кармен»
- Рота — Музыка к кинофильму «Ромео и Джульетта»
- Джоплин — «Из жизни артиста»
- Минков — «Не отрекаются, любя»
Этот концерт — отличная возможность насладиться живой музыкой и подготовить себя к романтическому настроению. Не упустите шанс увидеть и услышать мастерство исполнителей на одной сцене!