Одеваемся в любовь: классическая музыка на сцене филармонии

В рамках цикла Дом культуры «Приморский» состоится концерт ансамбля солистов «Новосибирская камерата». Зрителей ожидает программа, наполненная шедеврами классической музыки, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных ценителей.

Исполнители

На сцене выступят:

Павел Крупа — скрипка

Иван Тарасенко — скрипка

Сергей Обухов — альт

Андрей Максимов — альт

Денис Герасимов — альт

Программа концерта

Моцарт — Серенада № 13 Соль мажор («Маленькая ночная серенада»), I часть, KV 525

Этот концерт — отличная возможность насладиться живой музыкой и подготовить себя к романтическому настроению. Не упустите шанс увидеть и услышать мастерство исполнителей на одной сцене!