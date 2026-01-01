Оповещения от Киноафиши
Меню
Одеваемся в любовь
Киноафиша Одеваемся в любовь

Одеваемся в любовь

12+
Возраст 12+

О концерте

Одеваемся в любовь: классическая музыка на сцене филармонии

В рамках цикла Дом культуры «Приморский» состоится концерт ансамбля солистов «Новосибирская камерата». Зрителей ожидает программа, наполненная шедеврами классической музыки, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных ценителей.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Павел Крупа — скрипка
  • Иван Тарасенко — скрипка
  • Сергей Обухов — альт
  • Андрей Максимов — альт
  • Денис Герасимов — альт

Программа концерта

  • Моцарт — Серенада № 13 Соль мажор («Маленькая ночная серенада»), I часть, KV 525
  • Вивальди — «Весна» и «Лето» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года», op. 8/1, 2
  • Шуберт — Музыкальный момент № 3 фа минор, D 780
  • Бизе — Ваксман — Фантазия на темы из оперы «Кармен»
  • Рота — Музыка к кинофильму «Ромео и Джульетта»
  • Джоплин — «Из жизни артиста»
  • Минков — «Не отрекаются, любя»

Этот концерт — отличная возможность насладиться живой музыкой и подготовить себя к романтическому настроению. Не упустите шанс увидеть и услышать мастерство исполнителей на одной сцене!

Купить билет на концерт Одеваемся в любовь

Март
4 марта среда
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

