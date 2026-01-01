Спектакль Одесские рассказы. И.Бабель

Моноспектакль по рассказам Исаака Бабеля в Арт-кафе "Подвалъ Бродячей Собаки"

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» зрителей ждет уникальный моноспектакль петербургского актёра и режиссёра Олега Попова. В его основу положены пять рассказов Исаака Бабеля из знаменитого цикла «Одесские рассказы».

Спектакль, в котором сохранён колорит местного русского языка, представляет персонажей, описанных Бабелем, а также оригинальную еврейскую музыку и фантазии на темы еврейских песен. Работы Бабеля, которую многие ценители называют поэзией, и сегодня звучат абсолютно современно.

На сцене развернется яркая жизнь Одессы начала 20-го века: громкие застолья и кровавые разборки, тихий шантаж и страстная любовь, благородные бандиты и скромные еврейские предприниматели. Зрители встретят легендарного Беню Крика и его свиту, а также множество других персонажей, судьбы которых переплетены с историей этого народа.

Атмосферу Одессы дополнят мелодии еврейских мотивов и эстетика хасидских праздников. Моноспектакль Олега Попова обязательно затронет сердца тех, кто ценит юмор на грани слез и глубокие чувства, связанные с патриотизмом и историческими перипетиями.

Критики отмечают, что «Литературный театр Олега Попова настойчиво возвращает забытые шедевры русской литературы», а сам актёр восхищает мастерством перевоплощения и умением удерживать внимание аудитории.

Спектакль является лауреатом нескольких театральных фестивалей, включая III Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский — Fest» (Кинешма, 2021) за лучшую актёрскую технику и VIII Международный театральный фестиваль — лаборатории «Chelовек Театра» (Челябинск, 2020).

Автор и исполнитель: Олег Попов

Музыка: Алексей Голубев

Хореография: Татьяна Власова

Спектакль идет с одним антрактом.