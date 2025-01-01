Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность
Билеты от 1500₽
Киноафиша Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность

Спектакль Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность

16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Скандинавский ситком»: Вторая редакция пьесы и спектакля Майи Дороженко

В центре сюжета – пара, Одвар и Ингрид, которые остаются одни среди суровых фьордов после того, как их сосед уехал в теплые страны. Переезд в уютный домик и кажущиеся идеальные отношения, кажется, создают картину счастья. Но действительно ли их жизнь идеальна? Одвар начинает задаваться вопросом о своей истинной сущности: «Кто я на самом деле?» Его мысли уносят его далеко за пределы привычного мира, и возникает вопрос: куда же он направляется?

Актерский состав

В главных ролях зрителей ждут выступления Льва Зулькарнаева и Элизабет Дамскер, которые привнесут в спектакль неповторимую атмосферу и глубокие эмоции.

Интересные факты

Спектакль «Скандинавский ситком» — это не просто комедия, а глубокое исследование человеческой натуры и отношений. Майя Дороженко известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы юмора и серьезной драмы. Эта вторая редакция пьесы обещает удивить зрителей новыми поворотами сюжета и яркими персонажами.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление!

Автор и режиссер: Майя Дороженко

Пространство: Светлана Васильева

Костюмы и реквизит: Азиза Кадыри

Свет: Евгений Вершинин

Продюсер: Григорий Добрыгин

Креативный продюсер: Александр Алябьев

Исполнительный продюсер: Евгения Негодяева

Режиссер
Майя Дороженко
В ролях
Лев Зулькарнаев
Лев Зулькарнаев
Элизабет-Александра Дамскер

Купить билет на спектакль Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
13 октября понедельник
20:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 1500 ₽
2 ноября воскресенье
20:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 1500 ₽

Фотографии

Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность

В ближайшие дни

Волшебная прогулка
Детский Иммерсивный
Волшебная прогулка
21 октября в 12:30 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Друг на час
16+
Комедия Иммерсивный
Друг на час
22 сентября в 19:00 Центральный дом актера
от 3400 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
3 октября в 19:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше