Спектакль Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность

«Скандинавский ситком»: Вторая редакция пьесы и спектакля Майи Дороженко

В центре сюжета – пара, Одвар и Ингрид, которые остаются одни среди суровых фьордов после того, как их сосед уехал в теплые страны. Переезд в уютный домик и кажущиеся идеальные отношения, кажется, создают картину счастья. Но действительно ли их жизнь идеальна? Одвар начинает задаваться вопросом о своей истинной сущности: «Кто я на самом деле?» Его мысли уносят его далеко за пределы привычного мира, и возникает вопрос: куда же он направляется?

Актерский состав

В главных ролях зрителей ждут выступления Льва Зулькарнаева и Элизабет Дамскер, которые привнесут в спектакль неповторимую атмосферу и глубокие эмоции.

Интересные факты

Спектакль «Скандинавский ситком» — это не просто комедия, а глубокое исследование человеческой натуры и отношений. Майя Дороженко известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы юмора и серьезной драмы. Эта вторая редакция пьесы обещает удивить зрителей новыми поворотами сюжета и яркими персонажами.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление!

Автор и режиссер: Майя Дороженко

Пространство: Светлана Васильева

Костюмы и реквизит: Азиза Кадыри

Свет: Евгений Вершинин

Продюсер: Григорий Добрыгин

Креативный продюсер: Александр Алябьев

Исполнительный продюсер: Евгения Негодяева