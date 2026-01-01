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Очевидцы
Киноафиша Очевидцы

Спектакль Очевидцы

Постановка
13 трамвай 16+
Возраст 16+

О спектакле

О чем спектакль

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает на премьеру сатирической комедии «Очевидцы» по пьесе Бориса Гейера «Воспоминания». В центре сюжета – обыкновенное чаепитие, которое внезапно превращается в сватовство. Сначала это кажется милым и забавным событием, но для невесты все выглядит совсем иначе – как настоящий цирк. Более того, лучший друг жениха вдруг начинает вести себя как вампир. Что же происходит? Может, причина в том, что в чае был добавлен коньячок...

Почему стоит посетить

«Очевидцы» – это сатирическая комедия, которая заставит вас смеяться и задумываться одновременно. Смешные ситуации, яркие персонажи и неожиданные повороты сюжета делают спектакль незабываемым. Приходите в театр «13 трамвай», чтобы насладиться остроумной комедией и увидеть, как обычное чаепитие может обернуться цирком. Спектакль обещает подарить зрителям море положительных эмоций и незабываемых моментов.

 

Режиссер
Дарья Догадова
В ролях
Владислав Аксенов
Илья Боров
Сергей Шелковников
Юрий Авраменко
Яна Горр
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