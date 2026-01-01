Спектакль Очень страшные истории

Призраки из детства или страшилки из взрослой жизни? Спектакль Дарьи Емельяновой и Галины Блинниковой

Что ждёт вас в тёмном клубе «Ночь», когда тени становятся длиннее, а воспоминания начинают шевелиться? Призраки из детства или страшные образы взрослой жизни? На спектакле вас проведут актрисы Дарья Емельянова и Галина Блинникова.

Их шёпот прозвучит громче любого крика, а слова оживут в воображении, стирая грань между вымыслом и реальностью. Вы сможете столкнуться с удивительными и даже пугающими персонажами, от вредного гномика-матершинника до баби-яги на помеле, а также «ужасной» соседкой, которую вы когда-то затопили.

Не забудьте необходимые вещи

Захватите фонарик, плед и друга — вам может понадобиться крепкое плечо в этот занимательный вечер. Дайте страху выйти наружу и позвольте себе почувствовать настоящий трепет. Бойтесь вместе с нами! Бойтесь громче всех!

Будьте готовы к захватывающим и жутким мгновениям. Это будет не просто спектакль, а настоящий вызов вашим чувствам и эмоциям. Не пропустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта.