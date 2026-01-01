Очень странные дела в музыке

Музыкальные загадки с Ириной Чижик в Зарядье

Проект «Сказки Чижика» приглашает вас на увлекательный концерт, который изменит ваше представление о классической музыке. Ведущая — известная музыкантка и педагог Ирина Чижик, которая поможет вам разгадать тайны и загадки, связанные с великими композиторами.

Музыкальное расследование

На этом концерте мы проведем музыкальное расследование, элементам которого будут посвящены интересные факты из жизни знаменитых композиторов. Например, какова истинная причина «проклятия Девятой симфонии»? Это роковая случайность или мистический закон? Какие тайны скрываются в отношениях Моцарта и Сальери? Это действительно правда или всего лишь вымысел?

Секреты числа 13

Не обойдем стороной и тему, которая волновала многих музыкантов: почему некоторые из них боялись числа 13? Чем пугал своих коллег «дьявольский» музыкальный интервал? Все эти вопросы и многие другие будут обсуждены на концерте, а музыка станет ключом к ответам.

Загадочные произведения

На концерте прозвучат «загадочные» сочинения, с которыми связаны все эти интригующие истории. Погрузитесь в мир классики и откройте для себя новую грань музыкального искусства!