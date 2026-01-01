Интерактивный спектакль-импровизация по мотивам известных детских повестей северной Европы

Это уникальное событие, посвященное содружеству писателей и режиссеров детских театров всего мира.

Театр в руках зрителей

Участники спектакля получат уникальную возможность узнать о театре гораздо больше, чем обычные зрители. Они окажутся в самом центре театральной жизни — на сцене, где смогут познакомиться с Реквизитом, потрогать настоящие театральные предметы и узнать, как рождается актерское призвание и как пишутся пьесы.

Для всей семьи

На встречу приглашаются семьи с детьми от 8 до 12 лет, а также детские группы с учителями и родителями. Это шанс погрузиться в магию театра и стать его частью.