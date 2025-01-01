Иммерсивный спектакль для всей семьи

Спектакль «Очень странное место» — это уникальное театральное событие, вдохновленное известными детскими повестями северной Европы. Этот проект индивидуален тем, что коллективная работа творческой группы погружает зрителей в захватывающий мир детской литературы и театра.

Что вас ждет на спектакле?

Участники получат возможность узнать о театре больше, чем обычные зрители. Вы побываете в «святая-святых» театра — на сцене, где сможете увидеть, как обустроен спектакль изнутри. Также вы познакомитесь с ключевыми персонажами театра: Реквизитом и НЕНАСТОЯЩИМИ театральными вещичками — каждый из них играет свою важную роль в создании волшебства на сцене.

Для кого этот спектакль?

Мы приглашаем семьи с детьми от 8 до 12 лет, а также детские группы с учителями и родителями. Это отличная возможность провести время вместе и стать участниками театрального волшебства!

Уважаемые зрители, не забудьте взять с собой сменную обувь для спектакля — это важное правило, которое помогает сохранить атмосферу и уют в театре.