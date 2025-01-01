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Очень простая история
Билеты от 900₽
Киноафиша Очень простая история

Спектакль Очень простая история

Постановка
ГИТИС-театр 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

История где животные помогают людям

Молодые парень и девушка влюблены друг в друга, но их чувства сталкиваются с непониманием родителей, что делает их похожими на шекспировских героев.

Говорящие животные

В этом удивительном мире животные обретают способность говорить. Корова, Лошадь, Пес, Петух и даже Свинья, мечтающая о полетах, становятся полноправными персонажами.

Сосед-неудачник

Среди героев этой истории и трогательный сосед, потерявший веру в себя и оставшийся на обочине жизни.

Миссия животных

В моменты, когда люди теряются в суете и забывают о главном, домашние животные приходят на помощь. Их цель — спасти жизнь ребенка и напомнить людям о настоящих ценностях.

История о доброте и надежде

Здесь, на маленькой «горошине» под названием Земля, происходит чудо, которое вдохновляет и трогает до глубины души. «Очень простая история» — это сказка, где искренние чувства, преданность и доброта побеждают отчаяние и непонимание.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽

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