Очень простая история
Киноафиша Очень простая история

Спектакль Очень простая история

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 16+
Продолжительность 115 минут
Возраст 16+

О спектакле

Очень простая история по пьесе Марии Ладо в Молодежном театре Башкортостана

Спектакль «Очень простая история» — это увлекательная драмеди, созданная по пьесе Марии Ладо. Сквозь призму комедийности автор рассказывает о жизненной трагедии обычных людей, об их сложностях и простых радостях.

О чем спектакль

Повествование ведется от лица жителей скотного двора. Эти персонажи, не лишенные наивности и мудрости, с присущей им простотой рассуждают о проблемах своих хозяев и соседей. Их искренние вопросы о ненависти, презрении и убийстве заставляют задуматься о ветре следующих изменений и относительности человеческих ценностей.

Человечность в комедии

В центре сюжета — тема человечности. Несмотря на комедийный подход, спектакль основан на реальных человеческих историях и судьбах. В этой фантасмагории зрители могут найти отражение собственных эмоций и переживаний, что делает постановку особенно близкой и актуальной.

Особая атмосфера

«Очень простая история» обещает стать не только комедийным зрелищем, но и заставит задуматься о важности любви и взаимопонимания. Это спектакль, в котором оживают не только животные, но и человеческие чувства, что не оставит равнодушными зрителей.

Купить билет на спектакль Очень простая история

Январь
31 января суббота
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 600 ₽

