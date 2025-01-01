Меню
Очень простая история
Киноафиша Очень простая история

Спектакль Очень простая история

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 16+
Режиссер Альберт Авходеев
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Житейская и фантастическая история любви

В грядущем спектакле  зрители станут свидетелями уникального переплетения человеческих и животных судеб. История охватывает не только романтические чувства двух юных влюбленных, но и глубокую привязанность к окружающему миру, включая животных и даже небесных существ.

Сюжет

В центре повествования находятся Лошадь, Корова, Свинья, Собака и Петух, которые действуют наравне с людьми. Каждый из этих персонажей приносит в историю свою уникальную перспективу, раскрывая различные аспекты любви и дружбы. При этом ангелы, являющиеся нежными хранителями, добавляют в спектакль элемент волшебства и духовности.

Приходите за эмоциями!

Этот спектакль – отличный выбор для всей семьи. Он заставит задуматься о важности любви и дружбы, а также о том, как они могут изменить мир вокруг нас.

В других городах

Волгоград, 15 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽
Волгоград, 16 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽
Волгоград, 22 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽

