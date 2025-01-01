Меню
Очарованный странник
Киноафиша Очарованный странник

Спектакль Очарованный странник

Новая сценическая редакция концертной оперы Щедрина
Постановка
Концертный зал Мариинского театра 16+
Режиссер Алексей Степанюк
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Опера «Очарованный странник» в концертном исполнении

В Мариинском театре состоится долгожданная премьера оперы «Очарованный странник» композитора Родиона Щедрина. Это произведение стало настоящим открытием для любителей современного искусства и театра.

Современная интерпретация классики

Опера «Очарованный странник» — это не просто музыкальное произведение, это целая история, в которой переплетаются различные музыкальные стили и эмоции. Дирижер Валерий Гергиев, известный своим мастерством, возглавит оркестр, а такие артисты, как Кристина Капустинская, Андрей Попов и Сергей Алексашкин, блестяще справляются с исполнением своих партий. Их голоса наполняют зал невероятной энергией и чувственностью.

Интересные факты о спектакле

Стоит отметить, что «Очарованный странник» изначально задумывался как концертная опера и не имел сценического воплощения. Однако режиссер Алексей Степанюк и художник Александр Орлов создали визуальную интерпретацию, которая добавила новые грани к этому произведению, не нарушив при этом его музыкального духа.

Не пропустите!

Премьера состоится в ближайшие дни, и зрителям стоит обратить внимание на это событие. Опера обещает быть яркой, насыщенной и запоминающейся, что делает её обязательной к просмотру для всех ценителей театрального искусства.

Расписание

Фотографии

Очарованный странник

