Очаг цивилизации
Очаг цивилизации

Очаг цивилизации

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера концерта «Очаг цивилизации» в Нижегородском планетарии

21 мая в 19:30 на сцене Большого звёздного зала Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко состоится долгожданная премьера концерта «Очаг цивилизации» в честь Международного дня космоса. Это уникальное космическое музыкальное шоу было создано проектом «Петля Времени/Dreams Beat» и впервые будет представлено зрителям.

О проекте «Петля Времени/Dreams Beat»

Проект «Петля Времени/Dreams Beat» славится своими оригинальными шоу-программами, которые подготовлены специально для планетариев как в России, так и за рубежом. Автором и вдохновителем проекта является музыкант-мультиинструменталист и композитор Александр Старов. Его творчество сочетает в себе атмосферный Ambient, позитивный New Age, расслабляющий Chillout и красивый Neo classic.

Технология Live Looping

Александр Старов мастерски владеет гитарой и клавишными инструментами. Он использует технологию Live Looping, чтобы создавать завораживающие музыкальные полотна, наслаивая звуки и импровизации в реальном времени. Это делает каждое выступление неповторимым и уникальным.

Фантастическая история и космический видеоряд

Шоу-программа «Очаг цивилизации» основана на рассказе советского летчика Андрея Смирнова, который повествует о высокоразвитой цивилизации, странствующей по Вселенной в поисках знаний. Эта захватывающая история затрагивает вечные темы жизни, смерти и любви. Особенный космический видеоряд, созданный специально для этого вечера, дополнит музыкальное сопровождение и погрузит зрителей в атмосферу далеких миров.

Не упустите возможность стать частью этого уникального космического музыкального путешествия! Далекие миры ждут вас!

