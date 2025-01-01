Очаг цивилизации. Музыкальное полнокупольное мероприятие

Музыкально-визуальная одиссея «Очаг цивилизации» в Волгограде

19 сентября в 19:00 Волгоградский планетарий станет порталом в иное измерение. Здесь музыка и космос сольются в единое повествование в спектакле «Очаг цивилизации». Это уникальная музыкально-визуальная одиссея, созданная на основе забытой рукописи советского летчика-испытателя Андрея Смирнова.

Погружение в историю

Спектакль состоит из 13 глав, каждая из которых раскрывает новый пласт истории. Зрители смогут насладиться обновленным, еще более атмосферным звучанием гитар и синтезаторов.

Звуковые технологии и визуальный ряд

Здесь также будет использована знакомая многим технология зацикливания звуков от легендарного проекта «Петля времени». Полнокупольный видеоряд превратит купол планетария в иллюминатор межгалактического корабля, добавляя зрелищность и глубину восприятия.

Музыка без слов

Автор проекта, мульти-инструменталист Александр Старов, сознательно отказался от текстов песен, следуя принципу: «Слова только отвлекают от музыки». Вместо этого перед каждой главой звучит фрагмент рассказа, который направляет ваше восприятие, позволяя услышать музыку по-новому. Это не просто фон, а самостоятельный язык, способный передавать сложные образы и эмоции.

Диалог между прошлым и будущим

«Очаг цивилизации» — это не просто спектакль, это диалог между прошлым и будущим, музыка, становящаяся порталом в иные миры. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!