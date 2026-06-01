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Обзорная экскурсия
Билеты от 650₽
Киноафиша Обзорная экскурсия

Обзорная экскурсия

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 650₽

О выставке

Обзорная экскурсия в Театре кукол имени Сергея Образцова

Театр кукол имени Сергея Образцова предлагает уникальный шанс познакомиться с особенностями театрального искусства кукол. Во время экскурсии зрители узнают о непростой истории театра и о знаковом мире кукольного искусства, созданного самим Сергеем Образцовым.

Что вас ждет на экскурсии

Экскурсия включает посещение закулисья театра и экспозиции Музея театральных кукол. Посетители смогут увидеть уникальные куклы, макеты и эскизы, которые раскрывают тонкости создания спектаклей и показывают великолепие кукольного мира.

Музей театральных кукол

Музей театральных кукол театра Образцова занимает особое место на музейной карте России и мира. Он стартовал с выставки на балконе в первом здании театра на площади Маяковского и сегодня является крупнейшим кукольным музеем в России и одним из крупнейших в мире. Его коллекция насчитывает более 4000 уникальных экспонатов.

Историческое наследие

Музей собирает и сохраняет куклы, технологии, изображения и документы, отражающие важнейшие этапы в искусстве кукол. Здесь можно найти всю палитру художественных открытий, которые помогли кукле перейти от народного творчества к высокопрофессиональному искусству.

Уникальная коллекция

Коллекция музея включает работы мастеров из различных уголков мира: Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии. Эти экспонаты свидетельствуют о процессе художественного сотворчества, который стал основой профессионального театра кукол XX века. Здесь традиции и современность соединяются в новом явлении культуры.

Будущее кукол

Собранные в музее материалы – это залог будущего. Гениальные художественные решения и смелые эксперименты создают мощное поле творческой энергии, необходимой для развития мирового искусства кукол.

Обратите внимание: каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь билет для посещения события.

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Июнь
Июль
7 июня воскресенье
17:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 650 ₽
11 июня четверг
14:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 650 ₽
13 июня суббота
17:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 650 ₽
4 июля суббота
15:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 650 ₽
9 июля четверг
17:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 650 ₽
12 июля воскресенье
13:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 650 ₽

Фотографии

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