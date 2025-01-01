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Обзорная экскурсия «Театр Победы»
Киноафиша Обзорная экскурсия «Театр Победы»

Обзорная экскурсия «Театр Победы»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Обзорная экскурсия в НОВАТе

Приглашаем вас на обзорную экскурсию в НОВАТ, которая позволит глубже узнать историю одного из ведущих музыкальных театров России. Эта уникальная возможность познакомит вас с культурным наследием, сохраняемым театром на протяжении многих лет.

Историческая значимость театра

Во время экскурсии вы узнаете о важной роли театра в годы Великой Отечественной войны. Мы расскажем о том, как в трудные времена театр продолжал вдохновлять и поддерживать людей, сохраняя дух искусства и культуры.

Творческий путь Новосибирского театра оперы и балета

Вы услышите увлекательные истории о творческом пути НОВАТ, его значимых постановках и выдающихся артистах. Это не только экскурсия, но и возможность прикоснуться к театральной истории, о которой многие не знают.

Экскурсия по закулисью

Гости смогут увидеть костюмы, бутафорию и реквизит из спектаклей театра прошлых лет. Эти элементы театрального искусства расскажут о том, как создаются незабываемые образы и сцены, которые потом радуют зрителей.

Уникальная атмосфера

Во время экскурсии вы ощутите необыкновенную атмосферу театра, когда в нём нет зрителей. Это позволит вам по-новому взглянуть на привычные вещи и почувствовать магию театрального искусства.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной экскурсии и узнать больше о богатой истории НОВАТ!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 4 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
12:30
Новосибирск, 10 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
14:00
Новосибирск, 16 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
14:00

В ближайшие дни

Шесть мостов
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Шесть мостов
17 августа в 18:30 Теплоход «Новосибирск»
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Огни Новосибирска
8 августа в 21:00 Теплоход «Новосибирск»
от 1200 ₽
Экскурсия «Шлюзование»
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Экскурсия «Шлюзование»
31 августа в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
от 2100 ₽
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