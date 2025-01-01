Спектакль «Обжалованию не подлежит» по пьесе Дмитрия Рябова в Омском Пятом театре

По мотивам пьесы Дмитрия Рябова, спектакль «Обжалованию не подлежит» погружает зрителей в сложные и драматичные события, происходившие после Второй мировой войны в Советском Союзе.

История, полная противоречий

После окончания войны Советский Союз чествовал своих героев, однако в это время сотрудники КГБ вели активную охоту на тех, кто предал Родину. Спектакль рассказывает о судьбах людей, ставших изменниками: тех, кто перешёл на сторону фашистов, участвовал в карательных операциях и, вернувшись домой, пытался скрыть свою измену.

Документальные факты и художественная интерпретация

Спектакль основан на реальных событиях и расшифрованных документах, которые сегодня предоставляет Федеральная служба безопасности РФ. Это совместный проект Пятого театра и ФСБ по Омской области, который открывает ранее закрытую страницу нашей истории.

Почему стоит увидеть спектакль?

«Обжалованию не подлежит» — это не только художественное произведение, но и важный урок о том, как история может влиять на судьбы людей. Зрители увидят, как страх, предательство и искупление переплетаются в жизни тех, кто оказался на грани между долгом и совестью.

Не упустите возможность стать свидетелями этой захватывающей и трогательной истории. Спектакль обещает быть эмоционально насыщенным и заставит задуматься о непростых вопросах морали и справедливости.