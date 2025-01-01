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Билеты от 1000₽
Киноафиша Обыкновенный концерт, или Добрый вечер, здрасьте!

Спектакль Обыкновенный концерт, или Добрый вечер, здрасьте!

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Конферансье Геннадий Хазанов на сцене Театра Эстрады

Добрый вечер, дорогие зрители! У нас для вас особенный анонс — на сцене вновь появится знаменитый конферансье и лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады Геннадий Хазанов.

Творческие воспоминания

Геннадий Хазанов делится своими яркими воспоминаниями о том, как в детстве, в пять лет, он увидел на экране телевизора знаменитый спектакль кукольного театра Сергея Образцова «Обыкновенный концерт». Наибольшее впечатление на него произвел конферансье этого концерта, Аркадий Апломбов.

Как оказалось, за этим именем скрывался уникальный артист Зиновий Гердт, который стал для Хазанова настоящим эталоном творческой личности. Интересно, что в детстве он не мог произнести слово «конферансье» правильно и смело называл его «корансвинье». Со временем, он осознал, что частично был прав в своем нелепом произношении.

Не упустите шанс!

Теперь, когда «года к суровой прозе клонят», Геннадий Хазанов приглашает вас на вечер, посвященный его первой сценической профессии. Это уникальная возможность увидеть мастера в его элементе и насладиться атмосферой, созданной его талантом.

Приходите, вдруг вам понравится! Не упустите шанс прикоснуться к искусству конферанса и стать частью этого незабываемого вечера.

В ролях
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 декабря
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1000 ₽

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