Спектакль Обыкновенные чудики

«Обыкновенные чудики»: рассказы Шукшина в Молодёжном театре на Фонтанке

Молодёжный театр на Фонтанке вновь обращается к творчеству Василия Шукшина. В одном из своих интервью он сказал: «Вообще к театру меня влечёт. Охота понять, в чем его живая сила, феноменальная стойкость». Вопрос о феномене Шукшина волнует театр уже не одно десятилетие. Почему сегодня мы так тоскуем по этим искренним, чудаковатым персонажам? Художественный руководитель театра, Семён Спивак, уверен, что в эпоху интернета и информационного потока, подрывающего человеческие отношения, мы особенно нуждаемся в живом общении. Шукшинские герои, с их искренностью и горячей любовью к жизни, способны пробудить в нас ответный душевный порыв и поделиться подлинной мудростью.

Молодёжь на сцене

Семён Спивак вновь доверяет молодому поколению студентов исполнение шукшинских произведений. В этом спектакле представлены четверокурсники РГИСИ, которые, вместе с мастером, отобрали для постановки рассказы Шукшина: «Чередниченко и цирк», «Светлые души», «Стёпка», «Думы», «Кукушкины слёзки», «Ваня, ты как здесь?», «Хозяин бани и огорода», «Сапожки». Эти восемь рассказов о хороших людях объединены в единую историю о целостности человека и его неотъемлемости от родины, земли и других людей.

Проблематика спектакля

Семён Спивак отмечает: «Наше время суховато и прагматично. Оно вынуждает нас жить «как все» или «как в телевизоре». Сохранить свою индивидуальность сложно. У Шукшина же каждый герой индивидуален и ярок. Хотя в его рассказах часто присутствует боль, он умеет видеть людей с высоты, открывая разные пласты в их характерах». Спивак считает, что современные студенты нашли в характерах шукшинских персонажей вдохновение, которого не встретишь в современной драматургии.

Актуальность Шукшина сегодня

Несмотря на то что персонажи Шукшина не модны в наши дни, они сохранили свою актуальность благодаря своей любви, смирению, совестливости, прощению, терпению и свободе взглядов. Эти качества ставят Шукшина в центр размышлений Молодёжного театра. Студенты, вместе с режиссёрами, сделали спектакль не только о прошлом, но и о пересечении того времени с сегодняшним днём, демонстрируя, что уроки Шукшина остаются важными и в наше время.