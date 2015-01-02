Спектакль Обыкновенное чудо

Спектакль по пьесе Евгения Шварца в ТЮЗе имени Брянцева

Спектакль по знаменитой пьесе Евгения Шварца поставит российский режиссёр театра и кино Алексей Франдетти. Этот талантливый художник и педагог, неоднократный лауреат премии «Золотая маска», нацеливается на молодежную аудиторию и зрителей старшего поколения, которые помнят и любят одноименный советский фильм режиссера Марка Захарова, а также легендарные песни на стихи Юлия Кима и музыку Геннадия Гладкова.

Музыкальная окраска и оригинальность

Алексей Франдетти получил широкую известность как постановщик мюзиклов и является профессионалом в области музыкального театра. Его версия «Обыкновенного чуда» в ТЮЗе обещает быть яркой и насыщенной музыкальной окраской, с оригинальным сценическим воплощением известного сюжета Шварца.

Сценография и костюмы

Сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев — Народный художник России, главный художник Михайловского театра, который также работал в Мариинском театре. Он является лауреатом Государственных премий Республик Молдова, Беларусь и Казахстан, а также Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Костюмы разрабатывает Виктория Севрюкова — обладательница «Золотой маски», заслуженный художник России, известная своими выдающимися работами в ведущих театрах страны.

Сюжет и актерский состав

«Обыкновенное чудо» — это сказочная история о любви, в которой сила чувств героев «доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса». Для определения актерского состава спектакля театр провел масштабные вокальные и хореографические кастинги. В главных ролях зрители увидят настоящих звёзд российского театра: Нонну Гришаеву и Ивана Ожогина, а также ведущих актеров ТЮЗа и новое поколение артистов, поступивших в труппу театра с нового сезона.

Замысел режиссера

Алексей Франдетти отмечает: «Пьеса Евгения Шварца — это гениальный материал, который предлагает любому постановщику вариативность. Мне показалось интересным акцентировать внимание на взаимоотношениях Волшебника и Хозяйки, которые много лет в браке. Сохранение брака в сегодняшнем мире — это и есть то самое обыкновенное чудо, возможное между людьми. С другой стороны, мне бы хотелось, чтобы наши зрители увидели яркую, добрую сказку с невероятно красивой историей любви Принцессы и Медведя. Если у нас получится усидеть на двух стульях, это будет нашей победой».

Не пропустите этот музыкальный спектакль, который подарит вам моменты волшебства и любви!