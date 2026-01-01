Спектакль Обыкновенное чудо

Обыкновенное чудо: спектакль Новосибирского музыкального театра по пьесе Евгения Шварца

Новосибирский музыкальный театр представляет пьесу «Обыкновенное чудо», написанную известным драматургом Евгением Шварцем. Это произведение в трех действиях завершено в 1954 году и изначально носило название «Медведь».

Пьеса впервые была опубликована в сборнике «Тень и другие пьесы» в 1956 году в Ленинграде. Она увидела свет на сцене московского Театра-студии киноактера в том же году, сразу завоевав признание зрителей.

Зрителям, ценящим психологические драмы и тонкие художественные решения, данное произведение обязательно понравится. Интересно, что пьеса была адаптирована для кино дважды — в 1964 и 1978 годах — что свидетельствует о её популярности и актуальности на протяжении многих лет.