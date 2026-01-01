Спектакль режиссёра Владимира Золотаря по пьесе Евгения Шварца на сцене Нижегородского ТЮЗа

В Нижегородском ТЮЗе пройдёт спектакль режиссёра Владимира Золотаря по пьесе Евгения Шварца. В истории рассказывается о Медведе, который боится стать человеком, но любовь дарит ему мужество. Спектакль затрагивает темы преобразования мира и силы любви как акта воли.

Кто герои спектакля?

В сказке присутствуют яркие персонажи: взбалмошный Король, прекрасная и несчастная принцесса, а также королевский двор. Это делает историю насыщенной и интересной для зрителей всех возрастов.

Открывая вопросы о любви и судьбе

Спектакль задаёт вечные вопросы: что такое любовь? Как позволить себе любить, если не знаешь своего будущего? Драматург Евгений Шварц по-своему отвечает на эти вопросы, создавая характер Медведя, который, несмотря на свои страхи, стремится к любви. На сцене мы видим, как человек находит смелость признаться в чувствах и противостоит судьбе.

Сказка для взрослых

Не забывайте, что наш спектакль — это сказка. Здесь происходят всевозможные волшебные события, и хотя сказка предполагает счастливый конец, мы не станем раскрывать, будет ли он в нашем случае. Зрители смогут сами решить, какая развязка им больше по душе.

Спектакль понравится тем, кто любит глубокие размышления о любви и судьбе, а также ценителям театральных сказок для взрослых.

Режиссёр: Владимир Золотарь

Художник: Наталья Зубович