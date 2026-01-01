Спектакль Обыкновенное чудо

Мюзикл «Обыкновенное чудо» на краснодарской сцене

Не одно поколение зрителей восхищается доброй сказкой с красивой историей любви и песнями-шлягерами Геннадия Гладкова и Юлия Кима. Пьеса «Обыкновенное чудо» классика XX века Евгения Шварца стала известна благодаря легендарной экранизации Марка Захарова 1978 года. Позднее по мотивам фильма был создан полномасштабный мюзикл, который включает в себя 33 музыкальных номера – многие из них звучали в фильме, а большая часть была написана специально для театральной версии.

На краснодарской сцене мюзикл «Обыкновенное чудо» ставится впервые. Постановку осуществляют главный режиссёр и балетмейстер театра Александр Мацко и дирижёр Денис Ивенский. В основе постановки лежит полная оригинальная партитура мюзикла. Задействованы два равноценных актёрских состава, а также большой симфонический оркестр.

Визуальные решения и творческое сотрудничество

За визуальную составляющую мюзикла отвечают приглашённые мастера из московского Театра им. Е. Вахтангова. Главный художник этого театра Максим Обрезков создаёт сценографию и костюмы. С «Премьерой» его связывает давняя творческая дружба, он работал над постановками, такими как «Гоголь. Чичиков. Души», «Мастер и Маргарита», «Мир», «На всякого мудреца...». Световую палитру воплотит художник по свету Руслан Майоров, который также сотрудничал с театром на спектакле «На всякого мудреца...».

Сюжет и главные герои

Главный герой мюзикла – волшебник, который однажды придумал «сказку наоборот»: он превратил медведя в человека, но с условием, что от поцелуя принцессы юноша вновь станет зверем. Медведь и принцесса по-настоящему влюбляются друг в друга, что ставит под сомнение их судьбу. Обернётся ли их поцелуй роковым проклятьем? Преодолеет ли герой свою звериную сущность или навсегда останется в «медвежьей шкуре»? Сможет ли искренняя любовь разрушить колдовские чары? Развязка этой захватывающей истории хранит в себе немало сюрпризов и неожиданных поворотов.

Романтическая линия мюзикла разбавляется тонким юмором, а драматическая составляющая заставляет задуматься о вечных вопросах любви, понимания и прощения. «Обыкновенное чудо» – это история, которая призывает не бояться быть самим собой, мечтать, любить и видеть волшебство в обыденной жизни.