Обыкновенное чудо
Киноафиша Обыкновенное чудо

Спектакль Обыкновенное чудо

6+
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл о любви и магии в Дворце Белосельских-Белозерских

Дворец Белосельских-Белозерских станет сценой для нового мюзикла, в центре которого окажется судьба юноши и девушки. Их любовь претерпевает испытания, ссоры и неожиданные преграды, которые создают захватывающую историю.

В этом спектакле сила чувств преображает реальность. В сюжет вмешивается волшебник, который, занимаясь хозяйственными делами, невольно запутывает сюжет. Однако его вмешательство приводит к неожиданным решениям, заставляя удивляться как зрителей, так и героев.

Мюзикл идеально подойдёт тем, кто ценит сказки о любви и магии. Этот захватывающий рассказ научит нас, что подлинное чувство может преодолеть все трудности и преобразить мир вокруг.

Фотографии

Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо
